В Омске водоканал предупредил о росте платежей за воду без счётчиков

Требование об установке счётчиков действует с 2009 года — его ввёл федеральный закон «Об энергосбережении». После монтажа прибора потребитель оплачивает только фактически потреблённый объём воды. Это особенно важно для тех, кто часто уезжает в командировки или отсутствует дома в летний период.