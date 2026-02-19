В Омске водоканал предупредил о росте платежей за воду без счётчиков

В омском водоканале напомнили, что установка индивидуальных счётчиков воды обязательна для всех собственников жилья и нежилых помещений. Без счётчиков плата начисляется с повышающим коэффициентом, который с декабря вырос с 1,5 до 3.
Требование об установке счётчиков действует с 2009 года — его ввёл федеральный закон «Об энергосбережении». После монтажа прибора потребитель оплачивает только фактически потреблённый объём воды. Это особенно важно для тех, кто часто уезжает в командировки или отсутствует дома в летний период.
«Фактическое потребление ресурсов помогает грамотно планировать семейный бюджет и, зачастую, экономить. Как правило, при установке приборов учёта меняется и поведение потребителей — горожане расходуют воду более экономно. Мы, как поставщик ресурса, заинтересованы в прозрачных расчётах. Обеспечить их возможно только при 100% оснащении потребителей приборами учёта», — рассказала коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская.
В компании также обратили внимание, что у водяных счётчиков межповерочный интервал короче, чем у приборов учёта газа или электроэнергии, — от четырёх до шести лет. С ростом числа установленных приборов увеличивается и спрос на их поверку.
Чаще всего клиенты выбирают механические счётчики — они недорогие, просты в установке и эксплуатации. Получить консультацию или оформить заявку на установку можно в сервисном центре омского водоканала по телефонам 53−08−79, +7−962−053−00−11 или через сайт компании.