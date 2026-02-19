Ремонт лифтов в Нижегородской области изменится с 2026 года

Люлин подчеркнул, что состояние лифтов напрямую влияет не только на техническое оснащение домов, но и на повседневную безопасность и комфорт проживающих. Он особо выделил значимость исправной работы лифтового оборудования для пожилых граждан, родителей с маленькими детьми и лиц с ограниченными возможностями, для которых лифт часто является единственным доступным средством передвижения.