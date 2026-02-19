Ремонт лифтов в Нижегородской области изменится с 2026 года

Евгений Люлин, глава Законодательного собрания Нижегородской области, одобрил инициативу, предполагающую комплексное решение проблемы модернизации лифтового хозяйства. Данная информация была опубликована пресс-службой областного парламента после заседания профильного комитета по вопросам ЖКХ и энергетики, прошедшего 18 февраля.
На повестке дня у депутатов стоял вопрос об изменениях в законодательстве региона, регламентирующем проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных зданиях.
Люлин подчеркнул, что состояние лифтов напрямую влияет не только на техническое оснащение домов, но и на повседневную безопасность и комфорт проживающих. Он особо выделил значимость исправной работы лифтового оборудования для пожилых граждан, родителей с маленькими детьми и лиц с ограниченными возможностями, для которых лифт часто является единственным доступным средством передвижения.
Руководитель законодательного органа отметил, что замена лифтов и ремонт их шахт должны рассматриваться как первоочередные задачи, оказывающие прямое воздействие на качество жизни жильцов. Люлин добавил, что наиболее эффективным подходом является проведение комплексного капитального ремонта «под ключ», что позволяет минимизировать риск возникновения проблем в будущем.
Владимир Беспалов, председатель комитета, проинформировал, что законопроект разработан в ответ на нововведения в федеральном законодательстве. Он конкретизирует перечень работ, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта.
По словам Беспалова, если ранее в программу входила замена и модернизация лифтов, то теперь акцент смещается на установку совершенно нового оборудования с одновременным ремонтом лифтовых шахт и машинных помещений.
Беспалов также сообщил, что комитет рекомендовал законодательному собранию принять законопроект в двух чтениях 26 февраля. Ожидается, что в случае положительного решения, документ вступит в силу 1 сентября 2026 года, синхронно с федеральными изменениями.
