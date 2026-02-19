Медведев осмотрел кабину российского электропоезда «Финист»

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев побывал в кабине российского электропоезда «Финист», передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Медведев посетил завод «Уральские локомотивы», расположенный в Верхней Пышме под Екатеринбургом.
Зампред Совбеза осмотрел место машиниста и приборную панель. В кабине его сопровождал первый вице-премьер Денис Мантуров, а также гендиректор группы «Синара» Виктор Леш.
Первые двухсистемные электропоезда «Финист» начали курсировать в Свердловской области в конце октября 2025 года. Это первый полностью отечественный электропоезд двойного питания, предназначенный для эксплуатации на электрифицированных линиях и постоянного, и переменного тока. ЭС105 — его вторая модификация.