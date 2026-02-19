Уральская мэрия разбазаривала земли: теперь их требуют отнять у «Атомстройкомплекса»

Предварительное заседание сегодня прошло в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, следующее — также предварительное — состоится 5 марта.
В списке ответчиков — сам «Атомстройкомплекс» и специализированный застройщик «Южный берег», который планировал построить коттеджный поселок в поселке Коптяки под Среднеуральском. Также по делу проходят Александр Астахов и учредители дачных товариществ, через которые выводились земли. Формальной причиной иска стало изъятие коррупционных доходов.
Отметим, что Астахов еще в 2016 году получил пять лет колонии за разбазаривание земель, но уже через два года вышел по УДО. В 2017 году с него уже взыскали сумму ущерба в пользу мэрии Среднеуральска. Тем не менее спорные земли так и остались в собственности «Атомстройкомплекса».
В 2024 году застройщик Евгений Фельдман предлагал свой проект освоения территории в Коптяках, предполагавший многоэтажную застройку вместо коттеджей. Судя по всему, договориться с «Атомстройкомплексом» ему не удалось. Тогда же мэр Алексей Стасенок обратился в прокуратуру с требованием изъять земли.