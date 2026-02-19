Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральская мэрия разбазаривала земли: теперь их требуют отнять у «Атомстройкомплекса»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля, ФедералПресс. Генпрокуратура потребовала изъять земли на берегу Исетского озера, которые полтора десятилетия назад разбазарил первый вице-мэр Среднеуральска Александр Астахов. Ответчиком по делу проходят корпорация «Атомстройкомплекс» и ее дочерние компании.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Предварительное заседание сегодня прошло в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, следующее — также предварительное — состоится 5 марта.

В списке ответчиков — сам «Атомстройкомплекс» и специализированный застройщик «Южный берег», который планировал построить коттеджный поселок в поселке Коптяки под Среднеуральском. Также по делу проходят Александр Астахов и учредители дачных товариществ, через которые выводились земли. Формальной причиной иска стало изъятие коррупционных доходов.

Отметим, что Астахов еще в 2016 году получил пять лет колонии за разбазаривание земель, но уже через два года вышел по УДО. В 2017 году с него уже взыскали сумму ущерба в пользу мэрии Среднеуральска. Тем не менее спорные земли так и остались в собственности «Атомстройкомплекса».

В 2024 году застройщик Евгений Фельдман предлагал свой проект освоения территории в Коптяках, предполагавший многоэтажную застройку вместо коттеджей. Судя по всему, договориться с «Атомстройкомплексом» ему не удалось. Тогда же мэр Алексей Стасенок обратился в прокуратуру с требованием изъять земли.