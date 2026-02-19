Ричмонд
Молдовагаз грозит судами жителям Молдовы и «Термоэлектрике»: Требует оплатить долги за газ

Компания Молдовагаз призвала потребителей срочно погасить исторические задолженности за поставленный газ.

Источник: Комсомольская правда

Moldovagaz потребовал погасить долги за газ на сумму почти 800 млн. леев и пригрозил судами.

Компания Moldovagaz призвала потребителей срочно погасить исторические задолженности за поставленный газ, предупредив о возможном обращении в суд в случае отказа от добровольной оплаты.

В компании напомнили, что с 1 сентября 2025 года лицензия на поставку газа была передана Energocom, однако долги перед прежним поставщиком сохраняются, и Moldovagaz продолжит выставлять счета должникам.

По данным на 31 января 2026 года, задолженность бытовых потребителей составляет 51,8 млн леев, из которых 40,9 млн приходится на Кишинёв. В то же время долг 458 небытовых потребителей достигает 747,9 млн леев. Основная часть этой суммы — 708,1 млн леев — приходится на предприятие «Термоэлектрика».