Молдовагаз грозит судами жителям Молдовы и «Термоэлектрике»: Требует оплатить долги за газ

По данным на 31 января 2026 года, задолженность бытовых потребителей составляет 51,8 млн леев, из которых 40,9 млн приходится на Кишинёв. В то же время долг 458 небытовых потребителей достигает 747,9 млн леев. Основная часть этой суммы — 708,1 млн леев — приходится на предприятие «Термоэлектрика».