Мэрия начала изъятие участка с домом на улице Сутырина в Сормове

В Сормовском районе Нижнего Новгорода изымают земельный участок и расположенный на нем многоквартирный дом в связи с муниципальными нуждами.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом говорится в постановлении администрации города № 1414 от 19 февраля 2026 года, опубликованном на официальном сайте. Речь идет об изъятии участка и жилых помещений в доме № 8 лит. А, на улице Сутырина, который включен в перечень домов, подлежащих сносу в 2026 году. Ранее сообщалось о выделении 3 млн рублей на охрану аварийного дома № 12 по улице Сутырина в Сормове, где был введен режим повышенной готовности.

Кроме того, власти Нижнего Новгорода заявляли о планах по расселению дома № 10А по на этой же улице.