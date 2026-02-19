Мэрия начала изъятие участка с домом на улице Сутырина в Сормове

Об этом говорится в постановлении администрации города № 1414 от 19 февраля 2026 года, опубликованном на официальном сайте. Речь идет об изъятии участка и жилых помещений в доме № 8 лит. А, на улице Сутырина, который включен в перечень домов, подлежащих сносу в 2026 году. Ранее сообщалось о выделении 3 млн рублей на охрану аварийного дома № 12 по улице Сутырина в Сормове, где был введен режим повышенной готовности.