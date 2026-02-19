Ричмонд
В Калининграде завершается ремонт в 11 квартирах дома на Артиллерийской, пострадавшего от жуткого пожара

ЧП в здании произошло в марте 2023 года.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде подходят к концу работы по капитальному ремонту мест общего пользования в 11 коммунальных квартирах дома на Артиллерийской, 36−38, пострадавшего от сильного пожара. Об этом «Клопс» сообщил руководитель городского комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский.

«В прошлом году начали работы. Заключены контракты с подрядчиками на общую сумму 32 миллиона. На сегодняшний день проводятся отделочные работы. В ближайшее время будет приёмка», — отметил Радковский.

По его словам, параллельно изготавливается проектная документация ещё на три квартиры в этом же доме. Завершить контракты запланировано в конце марта. Если будут замечания, в том числе от жильцов квартир, подрядчиками будут устранять их.

Пожар в доме № 36−38 на улице Артиллерийской произошёл 18 марта 2023 года. Региональный СКР возбудил уголовное дело о халатности чиновников администрации. На ремонт несколько раз выделяли деньги. Первые жильцы стали возвращаться весной 2025-го.