Новый логистический центр под Пермью готов к работе

Распределительный центр в деревне Паздерино в Пермском округе разрешили ввести в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Правительства Прикамья.
Новый комплекс усилит логистические возможности Пермского края. Проект реализован при поддержке Агентства инвестиционного развития. Центр включает в себя склад, административно бытовой комплекс и вспомогательные сооружения, включая зоны для хранения продовольственных и непродовольственных товаров, грузовой мезонин и технические помещения, рассказали в ООО «ИВА СТРОЙ».
По словам директора компании Анны Ивановой, распределительный центр сможет работать круглосуточно. Объект имеет удобную транспортную развязку вдали от городских магистралей.
В 2022 году компания запустила приоритетный инвестпроект — складской комплекс класса А площадью свыше 21 тысячи кв. м. Инвестиции превысили 1,5 млрд рублей, а статус проекта дал право на господдержку: льготы по земле, налоги и административное сопровождение.
С 2023 года в регионе действует пятилетняя льгота по налогу на имущество для крупных логистических центров, инициированная губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Сейчас в регионе строят логистические объекты на более чем 500 тысяч кв. м. Центр в Паздерино — шаг к развитию экономики, созданию новых рабочих мест и улучшению инвестиционного климата в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».