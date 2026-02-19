Новый логистический центр под Пермью готов к работе

С 2023 года в регионе действует пятилетняя льгота по налогу на имущество для крупных логистических центров, инициированная губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Сейчас в регионе строят логистические объекты на более чем 500 тысяч кв. м. Центр в Паздерино — шаг к развитию экономики, созданию новых рабочих мест и улучшению инвестиционного климата в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».