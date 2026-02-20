Ричмонд
Воронежскую УК лишили лицензии на управление домами

Из реестра по требованию прокуратуры исключили ООО «Спутник-Семилуки».

Источник: Комсомольская правда

Государственная жилинспекция по требованию прокуратуры Воронежской области провела внеплановую проверку управляющей компании «Спутник-Семилуки». Ведомство обнаружило в ее работе грубые нарушения требований жилищного законодательства, за которые по закону возможно лишить УК лицензии на управление домами.

По решению руководителя жилинспекции 18 февраля 2026 года сведения об управлении ООО «Спутник-Семилуки» в отношении двух многоквартирных домов исключили из реестра лицензий.

Ранее на директора этой УК уже возбуждала административное дело прокуратура Семилукского района. Основанием для наказания стало ненадлежащие содержание и уборка придомовой территории многоквартирных домов. Дело еще находится на рассмотрении.