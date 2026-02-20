Воронежскую УК лишили лицензии на управление домами

Государственная жилинспекция по требованию прокуратуры Воронежской области провела внеплановую проверку управляющей компании «Спутник-Семилуки». Ведомство обнаружило в ее работе грубые нарушения требований жилищного законодательства, за которые по закону возможно лишить УК лицензии на управление домами.