Средняя пенсия в Беларуси выросла почти в два раза за последние пять лет

МИНСК, 19 фев — Sputnik. Средняя пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров в Беларуси за пять лет увеличилась почти в два раза, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.
По данным ведомства, в декабре 2020 года средняя пенсия по возрасту неработающего пенсионера составляла 511,34 рубля, а к декабрю 2025‑го достигла 980 рублей.
«В феврале 2026-го пенсии в среднем выросли на 10%, так их средний размер составил уже 1072,2 рубля», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 2025 году в пенсионной системе произошел ряд изменений. Одним из ключевых решений стало снятие ограничения размера пенсии для работающих пенсионеров — эта мера затронула более 110 тысяч человек.
Также были отменены ограничения по выплате пенсии за выслугу лет гражданским служащим в период их трудовой деятельности.
Дополнительные гарантии получили дети‑инвалиды, потерявшие кормильца, а для матерей с четырьмя детьми был сокращен страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, — с 10 до 5 лет. Право на досрочную пенсию получили родители детей‑инвалидов и инвалиды‑афганцы, добавили в пресс-службе.
Продолжает развиваться и программа добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии «3+3». В ней уже участвуют около 70 тысяч работников, уточнили в Минтруда.
Ранее сообщалось, что в последний раз пенсии в стране повышались 1 сентября прошлого года. В республике трудовые пенсии получают более 2,3 миллиона человек.