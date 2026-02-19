Ричмонд
Товарооборот Приднестровья за прошедший год сократился на 29 процентов

Таможенный комитет Приднестровья опубликовал данные о товарообороте за 2025 год.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 19 фев — Sputnik. Почти на 30% упал товарооборот в Приднестровье по итогам прошлого года и составил порядка 1,7 миллиарда долларов, заявили в таможенном комитете (ГТК).

По данным ведомства, экспорт в 2025-м просел на 40% и составил 436 миллионов долларов, импорт — на 24%, составив 1,3 миллиарда долларов. При этом только от введенных Молдовой ввозных таможенных пошлин местное производство понесло убытки в размере 13,2 миллиона долларов.

В таможенном комитете Приднестровья объяснили такое значительное падение товарооборота необходимостью экономии энергоресурсов, простоем промышленности, закрытой границей с Украиной, что в совокупности привело к заметному снижению внешнеэкономической активности и сокращению торговых потоков.

В свою очередь падение деловой активности привело к снижению числа фирм и предприятий, задействованных во внешнеэкономической деятельности (на 5%), и индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих с таможенниками (на 26%).

Также продолжает меняться география товарооборота приднестровских экономических агентов: с Евросоюзом он остался на том же уровне (27% от общего объема), а вот Евразийским экономическим союзом — сократился на 27% и составил 10%. На прочие страны пришлось 63% против 36% годом ранее. Импорт из РФ снизился на 4% (до 45 миллионов долларов), экспорт вырос на 14%.

