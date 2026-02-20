МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев похвалил завод «Уральские локомотивы».
Медведев в четверг посетил завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области, где собираются поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
«Хорошее предприятие», — сказал Медведев в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим».
