Киев перенес дату возобновления поставок нефти в Словакию на 21 февраля

Украина перенесла возобновление поставок нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» на 21 февраля. Об этом сообщили в Министерстве экономики Словакии.
Министр экономики Дениса Сакова отметила, что сроки запуска прокачки переносились Киевом уже несколько раз. На фоне продолжающихся перебоев 18 февраля правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации в нефтяном секторе.
Поставки по южной ветке были остановлены в начале месяца из-за повреждения участка трубопровода на территории Украины. В связи с этим Братислава обратилась к Хорватии с просьбой обеспечить альтернативную транспортировку российской нефти через систему Адрия.
Ранее сообщалось, что венгерское правительство изучает вариант приостановки экспорта электроэнергии и газа на Украину. Такой шаг рассматривается как ответная мера на блокировку транзита по нефтепроводу «Дружба».