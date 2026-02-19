Ричмонд
Киев перенес дату возобновления поставок нефти в Словакию на 21 февраля

Украина вновь перенесла возобновление поставок нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба».

Источник: Аргументы и факты

Украина перенесла возобновление поставок нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» на 21 февраля. Об этом сообщили в Министерстве экономики Словакии.

Министр экономики Дениса Сакова отметила, что сроки запуска прокачки переносились Киевом уже несколько раз. На фоне продолжающихся перебоев 18 февраля правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации в нефтяном секторе.

Поставки по южной ветке были остановлены в начале месяца из-за повреждения участка трубопровода на территории Украины. В связи с этим Братислава обратилась к Хорватии с просьбой обеспечить альтернативную транспортировку российской нефти через систему Адрия.

Ранее сообщалось, что венгерское правительство изучает вариант приостановки экспорта электроэнергии и газа на Украину. Такой шаг рассматривается как ответная мера на блокировку транзита по нефтепроводу «Дружба».