Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 20 февраля перед выходными

Национальным банком изменены валютные курсы на 20 февраля, пятницу. В частности, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля стали ниже перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 20 февраля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8517 белорусского рубля, 1 евро — 3,3650 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7300 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в четверг, 19 февраля, стал выше курс доллара, а курс евро и курс российского рубля уменьшились в пятницу, 20 февраля. Заметнее в сторону уменьшения при этом был скорректирован курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0051 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0046 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0074 белрубля.
