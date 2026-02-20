Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 20 февраля перед выходными

В сравнении с курсами валют, которые действовали в четверг, 19 февраля, стал выше курс доллара, а курс евро и курс российского рубля уменьшились в пятницу, 20 февраля. Заметнее в сторону уменьшения при этом был скорректирован курс российского рубля.