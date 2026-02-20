Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 20 февраля перед выходными

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс российского рубля и увеличил курс доллара на 20 февраля, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены валютные курсы на 20 февраля, пятницу. В частности, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля стали ниже перед выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на пятницу, 20 февраля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8517 белорусского рубля, 1 евро — 3,3650 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7300 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в четверг, 19 февраля, стал выше курс доллара, а курс евро и курс российского рубля уменьшились в пятницу, 20 февраля. Заметнее в сторону уменьшения при этом был скорректирован курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0051 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0046 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0074 белрубля.

Тем временем «Белтехосмотр» объявил о скидках 20% на прохождение техосмотра в феврале.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше