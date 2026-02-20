Ричмонд
США в декабре 2025 года возобновили импорт редкоземельных металлов из России

Соединённые Штаты в декабре 2025 года впервые за восемь месяцев возобновили импорт редкоземельных металлов из России, причём объём поставки оказался максимальным с осени 2023 года.

Как выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы, в декабре Штаты закупили у РФ соединений редкоземельных металлов на 68,8 тысячи долларов. Это первая подобная поставка с марта 2025 года.

В основном речь шла об иттрийсодержащих соединениях с содержанием иттрия 19−85%. За весь 2025 год США импортировали таких товаров из России на 125,8 тысячи долларов, что на 45% превышает показатель предыдущего года.

По итогам года Россия заняла 19-е место среди поставщиков этого сырья в Америку. Лидерами стали Китай (106,5 млн долларов), Франция (28,3 млн), Япония (26,1 млн), Австрия (8,9 млн) и Германия (7 млн).

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал резко негативную оценку деятельности главы евродипломатии Каи Каллас, чей недавний «список требований» к Москве он назвал свидетельством упадка внешнеполитической службы Евросоюза.

