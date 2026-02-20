Новый ГОСТ по отделке новостроек рекомендует измерения при 20 градусах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Новый ГОСТ по отделке российских новостроек, вступающий в силу с 1 марта, рекомендует проводить измерения в квартирах при «нормальных условиях» и температуре 20 градусов. Такие рекомендации могут привести к спорным ситуациям, считает гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.
«Стандарт устанавливает, что “измерения следует проводить при нормальных условиях”: температура окружающей среды — 20 градусов, атмосферное давление — 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха — 60%. Большой вопрос, каким образом будет трактоваться слово “следует” при возникновении спорных ситуаций, и будет ли это влиять на сам факт фиксации дефектов, если, например, измерения проведут летом в 25 градусов тепла и при влажности в 70%», — сказал Выломов ТАСС.
Новый ГОСТ включает восемь классов отделки. Для каждого установлены предельные допустимые отклонения по плоскостности, прямолинейности, вертикальности и горизонтальности, а также критерии визуальной оценки. Стандарт охватывает основные виды внутренней отделки: штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, устройство потолков и полов, а также закрепляет методы и средства контроля.