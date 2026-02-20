Минцифры решило защитить полиграфию от конкуренции недружественных стран

Министерство напомнило о санкциях ЕС от 2022 года против российской полиграфической индустрии — был запрещен экспорт полиграфического оборудования и материалов в РФ. Типографии ЕС при этом, по словам представителей Минцифры, «пользовались таможенными льготами при ввозе готовой печатной продукции, что создавало неравные условия на рынке полиграфических услуг».