Минцифры решило защитить полиграфию от конкуренции недружественных стран

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минцифры решило временно перестать выдавать справки о целевом назначении для книг и периодики на русском языке от российских издателей, ввозимых из недружественных стран и там же отпечатанных, следует из приказа министерства.
Справка, подтверждающая целевое назначении материалов, — это документ, разрешающий ввоз товаров в РФ, избегая пошлин и с льготной ставкой НДС.
В Минцифры пояснили ТАСС, что приказ защищает интересы российских полиграфических предприятий от недобросовестной конкуренции со стороны производителей из стран из списка недружественных, и что российские производители имеют «достаточно мощностей, чтобы полностью удовлетворить потребности отечественных издателей».
Министерство напомнило о санкциях ЕС от 2022 года против российской полиграфической индустрии — был запрещен экспорт полиграфического оборудования и материалов в РФ. Типографии ЕС при этом, по словам представителей Минцифры, «пользовались таможенными льготами при ввозе готовой печатной продукции, что создавало неравные условия на рынке полиграфических услуг».