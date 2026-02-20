Ричмонд
+8°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Выломов: россияне смогут сами оценить отделку новостройки по ГОСТу

Новый стандарт вступит в силу 1 марта.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Проводить измерения по новому стандарту отделки новостроек в России при желании смогут не только специалисты, но и обычные граждане — ГОСТ сопровождается подробной инструкцией. Об этом ТАСС рассказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов.

Новый ГОСТ по отделке в российских новостройках вступит в силу 1 марта.

«ГОСТ сопровождается подробной инструкцией, как именно производить измерения: описание последовательности, с наглядными схемами и рисунками, формулами расчета. Соответственно, новый стандарт при желании могут применять не только специалисты, но и обычные граждане — покупатели квартир», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это касается всех показателей: как правильно измерять глубины и размеры неровностей поверхностей (тех же царапин, трещин), отклонения по вертикали и горизонтали, несовпадения на стыках, провисание потолка и так далее. «В целом, этот ГОСТ будет хорошим руководством для приемки работ и для тех граждан, которые сами делают ремонт или заказывают его отдельно», — считает Выломов.