Эксперт Выломов: россияне смогут сами оценить отделку новостройки по ГОСТу

По его словам, это касается всех показателей: как правильно измерять глубины и размеры неровностей поверхностей (тех же царапин, трещин), отклонения по вертикали и горизонтали, несовпадения на стыках, провисание потолка и так далее. «В целом, этот ГОСТ будет хорошим руководством для приемки работ и для тех граждан, которые сами делают ремонт или заказывают его отдельно», — считает Выломов.