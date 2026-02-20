«М. Видео»: продажи блинниц в период масленичной недели утроились

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Продажи блинниц в «М. Видео» в масленичную неделю выросли втрое по сравнению с предыдущей неделей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«В категории товаров для приготовления блинов продажи блинниц неделя к неделе выросли на 257% в денежном выражении и на 182% в натуральном, что означает увеличение более чем в 3 раза по выручке», — говорится в сообщении.
Сковороды также демонстрируют уверенную положительную динамику. Так, рост продаж составил 72% в денежном выражении и 87% в штуках по сравнению с предыдущей неделей. Наибольшим спросом у россиян пользуются специализированные блинные сковороды диаметром 22−25 см, рассказали представители «М. Видео».