Американцы в декабре 2025 года возобновили импорт редкоземельных металлов из России. Вашингтон совершил рекордную закупку. В декабре США потратили на российские редкоземельные металлы 68,8 тысячи долларов, гласят данные на официальном сайте статслужбы Соединенных Штатов.
Так, за прошлый год Вашингтон приобрел у Москвы соединений редкоземельных металлов на сумму в 125,8 тысячи долларов. В декабре США импортировали соединения с содержанием иттрия 19−85%.
По итогам года, Россия заняла 19 место среди главных поставщиков соединений редкоземельных металлов Вашингтону. Лидером стал Китай.
Импорт российских ресурсов наращивает и Япония. Так, Токио значительно увеличил объемы покупаемого у Москвы угля в 2026 году. Япония нарастила импорт на 258,6% по сравнению с январем 2025 года.