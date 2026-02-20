Поступления от налога на вклады увеличились до 320,2 млрд рублей в 2025 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Поступления в бюджет от налога на доходы по вкладам увеличились в 2025 году до 320,2 млрд рублей против 110,7 млрд за 2024-й. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина.
Как отметили изданию в пресс-службе ведомства, на такую собираемость повлияли многие макроэкономические факторы, в частности, располагаемые доходы населения, изменение ключевой ставки, а также индекс потребительских цен.
Издание уточнило, что налог с процентов по вкладам рассчитывается исходя из суммы 1 млн рублей, умноженной на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца отчетного года. В 2024 году, за который россияне уплачивали налог в прошлом году, максимальная ставка составляла 21%. Следовательно, налоговая база составила 210 тыс. рублей. Если доход по вкладам превысил эту сумму, то на сумму превышения начисляется НДФЛ по ставке 13%. В случае, если доход вкладчика превысил 5 млн рублей, применяется ставка 15%.
В ведомстве ожидают, что в 2026 году доходы бюджета от процентов по вкладам прогнозируются на уровне 567,6 млрд, а в 2027-м — 305,4 млрд рублей.