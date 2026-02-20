Поступления от налога на вклады увеличились до 320,2 млрд рублей в 2025 году

Издание уточнило, что налог с процентов по вкладам рассчитывается исходя из суммы 1 млн рублей, умноженной на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца отчетного года. В 2024 году, за который россияне уплачивали налог в прошлом году, максимальная ставка составляла 21%. Следовательно, налоговая база составила 210 тыс. рублей. Если доход по вкладам превысил эту сумму, то на сумму превышения начисляется НДФЛ по ставке 13%. В случае, если доход вкладчика превысил 5 млн рублей, применяется ставка 15%.