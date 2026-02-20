«Известия»: в 55 регионах РФ успешно внедряют ИИ для создания умных городов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. 55 российских регионов начали успешно внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ), создавая концепции умных городов для повышения эффективности и комфорта городской среды. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
«Масштабное внедрение ИИ в России требует активного включения регионов в этот процесс. Сегодня большинство из них уже применяет технологию. Учитывая высокую эффективность технологии, правительство стимулирует регионы и ведомства внедрять ИИ в ключевые направления работы. Мы не только устанавливаем требования, но и помогаем регионам обмениваться практиками», — отметил Григоренко.
Как сообщили изданию в аппарате, за несколько месяцев число российских регионов, использующих ИИ для улучшения работы служб и снижения числа происшествий, выросло более чем в два раза. Так, в октябре 2025 года таких регионов было 26, а к началу 2026 года — уже 55, отметили там.
С помощью ИИ регионы уменьшают количество ДТП, предотвращают коммунальные аварии, борются с правонарушениями и повышают эффективность работы врачей, полиции и чиновников. Наиболее успешное внедрение технологий отмечается в Московской, Сахалинской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), добавили изданию в аппарате.
Как пояснил «Известиям» глава Минтранса Андрей Никитин, дороги и транспортные системы выступают связующей «сетью» между российскими регионами и республиками. Внедрение ИИ в этой сфере в регионах рассматривается как ключевая задача для обеспечения технологического суверенитета страны.
«Искусственный интеллект стремительно внедряется на транспорте, и министерство активно поддерживает эту инициативу. К примеру, мы используем его в грузоперевозках. В этом году мы планируем запуск движения беспилотных грузовиков по трассе М-12. Таким образом мы свяжем между собой два крупных города — Казань и Санкт-Петербург — благодаря чему логистика и доставка станут гораздо быстрее. Отмечу, что ИИ соблюдает правила дорожного движения и исключает риск возникновения человеческого фактора», — уточнил Никитин.