«Известия»: в 55 регионах РФ успешно внедряют ИИ для создания умных городов

«Искусственный интеллект стремительно внедряется на транспорте, и министерство активно поддерживает эту инициативу. К примеру, мы используем его в грузоперевозках. В этом году мы планируем запуск движения беспилотных грузовиков по трассе М-12. Таким образом мы свяжем между собой два крупных города — Казань и Санкт-Петербург — благодаря чему логистика и доставка станут гораздо быстрее. Отмечу, что ИИ соблюдает правила дорожного движения и исключает риск возникновения человеческого фактора», — уточнил Никитин.