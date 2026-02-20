Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали в Хабаровске за отсутствие питания

В Хабаровске оштрафовали авиакомпанию «Якутия», которая не предоставила своим пассажирам горячую еду во время длительного ожидания опоздавшего рейса.

Источник: Комсомольская правда

Подробности — в материале «Комсомольская правда» — Хабаровск".

Как сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, в декабре прошлого года рейс «Хабаровск — Улан-Удэ» задержали более чем на сутки из-за непогоды в пункте назначения. Выяснилось, что перевозчик не предоставлял положенное питание, а одного из них путешественников вечером не обеспечил гостиницей.

В отношении авиакомпании возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ, «Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов». Организацию оштрафовали на сумму более 20 тысяч рублей.