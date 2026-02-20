Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали в Хабаровске за отсутствие питания

Как сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, в декабре прошлого года рейс «Хабаровск — Улан-Удэ» задержали более чем на сутки из-за непогоды в пункте назначения. Выяснилось, что перевозчик не предоставлял положенное питание, а одного из них путешественников вечером не обеспечил гостиницей.