Авиакомпанию «Якутия» оштрафовали в Хабаровске за отсутствие питания

Подробности — в материале «Комсомольская правда» — Хабаровск".
Как сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, в декабре прошлого года рейс «Хабаровск — Улан-Удэ» задержали более чем на сутки из-за непогоды в пункте назначения. Выяснилось, что перевозчик не предоставлял положенное питание, а одного из них путешественников вечером не обеспечил гостиницей.
В отношении авиакомпании возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ, «Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов». Организацию оштрафовали на сумму более 20 тысяч рублей.