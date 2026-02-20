Ричмонд
В Минпромторге назвали дату проведения нефтегазового форума РФ и Аргентины

Мероприятие пройдет, предварительно, осенью 2026 года в Буэнос-Айресе, сообщили в министерстве «Известиям».

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Нефтегазовый форум России и Аргентины, предварительно, состоится осенью 2026 года в Буэнос-Айресе. Об этом «Известиям» сообщили в Минпромторге РФ.

«Предварительная дата проведения — осень 2026-го», — уточнили в министерстве.

Как отметили изданию в посольстве РФ в Аргентине, форум пройдет в Буэнос-Айресе.

«Ожидаем, что намеченный на этот год двусторонний бизнес-форум будет способствовать продвижению профильного сотрудничества», — сказал «Известиям» посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.