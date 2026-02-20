Ричмонд
Запуск молочного завода в Маслянинском районе намечен на 2027 год

Он будет производить более 1,1 тысячи тонн молока в сутки.

Источник: Комсомольская правда

Запустить крупнейший в Новосибирской области по переработке молока, который расположился в Маслянинском районе, планируют в конце 2027 года. Об этом пишет ТАСС.

Активную фазу строительства завода компания «Сибирская академия молочных наук», входящая в группу «ЭкоНива», приостановила в апреле 2021 года. Это было сделано в связи с необходимостью корректировки проекта. В него внесли технологические изменения. Проект заморозили.

В 2023 году возведение завода возобновили. В Минсельхозе региона заявили, что завод востребован.

Производительность завода составит более 1,1 тысячи тонн молока в сутки. Прогнозируемый объем инвестиций превышает 30 млрд рублей.