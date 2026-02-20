Ричмонд
Посол РФ: Москва может предложить Буэнос-Айресу совместные газовые проекты

Россия готова возобновить поставки СПГ в Аргентину, сообщил «Известиям» Дмитрий Феоктистов.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия готова возобновить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Аргентину и предложить совместные газовые проекты. Об этом сообщил «Известиям» посол РФ в республике Дмитрий Феоктистов.

«Несмотря на то, что Аргентина в ближайшей перспективе намерена сама экспортировать произведенный на национальных мощностях сжиженный природный газ, нельзя исключать, что отечественное сырье также может быть востребовано на местном рынке в случае заинтересованности Буэнос-Айреса», — добавил изданию дипломат.

Как отметили газете в посольстве РФ в Аргентине, в Буэнос-Айресе также планируется проведение российско-аргентинского бизнес-форума по нефтегазовой тематике. «Ожидаем, что намеченный на этот год двусторонний бизнес-форум будет способствовать продвижению профильного сотрудничества», — уточнил Феоктистов.