Посол РФ: Москва может предложить Буэнос-Айресу совместные газовые проекты

«Несмотря на то, что Аргентина в ближайшей перспективе намерена сама экспортировать произведенный на национальных мощностях сжиженный природный газ, нельзя исключать, что отечественное сырье также может быть востребовано на местном рынке в случае заинтересованности Буэнос-Айреса», — добавил изданию дипломат.