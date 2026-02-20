Ричмонд
«Суперджет-100» из Комсомольска-на-Амуре испытали небом над Республикой Коми

Авиалайнер показал себя хорошо.

Источник: Хабаровский край сегодня

Импортозамещённый самолёт SJ-100 с бортовым номером 97003, выпущенный в Комсомольске-на-Амуре, успешно вернулся в подмосковный Жуковский из Сыктывкара — он прошёл непростые испытания в реальных полётных условиях. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», тестирование прошло успешно.

— Команда лётчиков и инженеров оценила аэродинамические поправки приёмников воздушного давления на различных высотах по программе дополнительных сертификационных испытаний. Кроме того, в комплексе с испытаниями выполнялась оценка работоспособности систем самолёта, — рассказали в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

Напомним, что в начале февраля 2026 года завершились самые длительные и сложные сертификационные испытания авиадвигателя для самолёта «Суперджет-100». В течение полутора месяцев работу всех систем силовой установки проверяли на максимальных режимах, имитирующих длительную эксплуатацию.

Во время 150-часовых сертификационных испытаний двигатель подвергался запредельным нагрузкам, чтобы подтвердить высокую безопасность его работы в реальной эксплуатации.