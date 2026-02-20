В России вскоре начнется онлайн-взыскание долгов за ЖКХ

С 2028 года в России планируется внедрение цифровой платформы на базе ГИС ЖКХ, которая позволит взыскивать задолженность за жилищно-коммунальные услуги в онлайн-режиме. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По словам Якубовского, правительство России утвердило план мероприятий, который предусматривает создание системы для онлайн-информирования граждан о задолженности по коммунальным услугам и подготовки документов для ее взыскания. До февраля 2028 года будет принят отдельный федеральный закон, который закрепит правовой механизм работы новой системы.
Депутат уточнил, что речь не идет о введении новых штрафов или оснований для взыскания. Основное внимание будет уделено цифровизации существующих процедур. По его словам, значительная часть работы по взысканию задолженности сейчас ведется в бумажном формате, что создает нагрузку на мировых судей и увеличивает сроки рассмотрения дел. «Перевод процессов в электронный вид позволит сократить сроки, повысить прозрачность и снизить административные издержки», — добавил он.
Уведомления о задолженности будут направляться через личные кабинеты на портале «Госуслуги», а заявления в суд смогут подаваться в электронном виде без бумажного документооборота. Эксперимент по онлайн-взысканию задолженности стартует 1 июля 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года в 17 российских регионах.
Якубовский также подчеркнул важность защиты прав добросовестных граждан, отметив необходимость корректности начислений и возможности оперативного оспаривания ошибок. «Цифровизация должна работать не против человека, а в интересах прозрачности и законности», — заключил он.