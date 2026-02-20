В России вскоре начнется онлайн-взыскание долгов за ЖКХ

Депутат уточнил, что речь не идет о введении новых штрафов или оснований для взыскания. Основное внимание будет уделено цифровизации существующих процедур. По его словам, значительная часть работы по взысканию задолженности сейчас ведется в бумажном формате, что создает нагрузку на мировых судей и увеличивает сроки рассмотрения дел. «Перевод процессов в электронный вид позволит сократить сроки, повысить прозрачность и снизить административные издержки», — добавил он.