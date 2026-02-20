Минздрав планирует изменить условия формирования больничных

«Внести изменения в Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе. Листок нетрудоспособности также формируется (выдается) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, — говорится в документе.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета по социальной политике в Госдуме сообщил, что более 500 тыс. граждан, оформивших самозанятость, вступили в добровольные правоотношения в системе обязательного пенсионного страхования.