Треть МФО может исчезнуть с рынка после внедрения биометрии

Эксперты опасаются, что до половины клиентов откажутся от займов, не желая сдавать биометрические данные. Часть из них — до двух миллионов человек — может уйти в «серую» зону, передает газета «Известия». При этом в офисах МФК займы по паспорту останутся доступны, а резкого падения выдач в марте 2026 года, по мнению аналитика «Банки.ру» Инны Солдатенковой, не ожидается.