Треть МФО может исчезнуть с рынка после внедрения биометрии

Новые правила идентификации клиентов через ЕБС могут уничтожить мелкие микрофинансовые организации.
С 1 марта 2026 года онлайн-займы в МФК (микрофинансовых компаний) можно будет оформлять только через Единую биометрическую систему (ЕБС), а для МКК (микрокредитных компаний) — с 2027 года. После этого получить займ по одним лишь паспортным данным онлайн станет невозможно.
По оценкам участников рынка, до 35% микрофинансовых организаций могут закрыться, не справившись с затратами на внедрение биометрии. Подключение к системе обойдётся в 30 млн рублей, что неподъёмно для компаний с годовым оборотом менее 50 млн.
Некоторые МФО уже меняют статус с МФК на МКК, чтобы отсрочить переход. Альтернатива — делегированная идентификация через сторонние организации, где стоимость одного запроса — от 4 до 19 рублей.
Эксперты опасаются, что до половины клиентов откажутся от займов, не желая сдавать биометрические данные. Часть из них — до двух миллионов человек — может уйти в «серую» зону, передает газета «Известия». При этом в офисах МФК займы по паспорту останутся доступны, а резкого падения выдач в марте 2026 года, по мнению аналитика «Банки.ру» Инны Солдатенковой, не ожидается.
Арсений Луговой.