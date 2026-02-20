В Новосибирске создадут 1,5 тысячи рабочих мест на территории бывшего завода «Сибсельмаш»

Ранее имущество завода пытались распродать, однако сделка была отменена после вмешательства Минпромторга. В мае 2025 года «Курганприбор» выиграл торги по приобретению активов «Сибсельмаш‑спецтехника». Процесс банкротства предприятия завершился только в прошлом году.