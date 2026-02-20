Webbankir: мужчины считают себя более финансового грамотными

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мужчины в два раза чаще женщин оценивают свой уровень финансовой грамотности как высокий: 20,1% против 10,3%, говорится в опросе финансовой онлайн-платформы Webbankir (материалы есть у ТАСС). В низкой финансовой грамотности признались 14,3% мужчин, участвовавших в опросе, и 24,5% женщин-респондентов; по две трети опрошенных считают, что разбираются в финансах средне.
В опросе участвовали 3 тыс. россиян (по 1,5 тыс. женщин и мужчин). По данным исследования, мужчины гораздо чаще ведут аналитику личных финансов. 31,8% делают это регулярно, 30,5% — иногда, когда понимают, что тратят слишком много. При этом лишь 13,3% женщин ведут учет бюджета постоянно, и 25,8% — время от времени.
Кроме того, почти каждый десятый мужчина (9,1%) отметил, что имеет солидные накопления, а 7,8% уже добились финансовой независимости. Среди респонденток об этом заявили 5,8% и 3,9% соответственно. Доля тех, кто стремится стать финансово независимым, оказалась примерно равной среди представителей обоих полов: 31,2% и 28,4% соответственно. При этом совсем не имеют сбережений треть мужчин (33,1%) и почти половина женщин (48,4%).
Представители обоих полов уверены, что распоряжаются финансами примерно с одинаковой эффективностью. Так считает подавляющее большинство респондентов — как мужчин (64,3%), так и женщин (65,2%). При этом мужчины охотнее доверяют своим женам или подругам ведение финансов. Об этом сообщили 5,2% респондентов мужского пола. В то же время контроль и анализ личных финансов своему партнеру доверяют лишь 3,9% женщин.