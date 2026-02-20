Webbankir: мужчины считают себя более финансового грамотными

Кроме того, почти каждый десятый мужчина (9,1%) отметил, что имеет солидные накопления, а 7,8% уже добились финансовой независимости. Среди респонденток об этом заявили 5,8% и 3,9% соответственно. Доля тех, кто стремится стать финансово независимым, оказалась примерно равной среди представителей обоих полов: 31,2% и 28,4% соответственно. При этом совсем не имеют сбережений треть мужчин (33,1%) и почти половина женщин (48,4%).