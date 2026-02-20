Ричмонд
Молзавод «ЭкоНивы» не откроется в НСО в 2026 году.

Предприятие будет перерабатывать 1150 тонн молока ежедневно.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов сообщил о переносе сроков открытия молзавода в Маслянинском районе Новосибирской области. Завод строится уже несколько лет. Теперь сроком начала работы называют 2027 год.

По словам чиновника, завод будет производить 420 тысяч тонн продукции в год. Работы ведутся по графику: конструкция уже возведена, внутри помещений монтируется оборудование. Инвестиции подтверждены.

На съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока в ноябре прошлого года представители холдинга говорили, что запуск производства запланирован на 2026 год, а к лету 2027 года предприятие выйдет на полную мощность.

Строительство завода было анонсировано в 2017 году. Изначально планировалось завершить работы в 2020 году. Руководство холдинга заявляло, что завод станет крупнейшим активом компании. Предприятие будет перерабатывать 1150 тонн молока ежедневно, производя твёрдые и полутвёрдые сыры, .сливочное масло и сухую молочную сыворотку. Часть продукции предназначена для экспорта в Китай.

Татьяна Картавых