В России продают автомобильный госномер за 2,1 миллиарда рублей

Ранее сообщалось, что в России могут ввести наказание для мошенников, которые скручивают пробег и скрывают реальную историю подержанных автомобилей. На данный момент предлагается установить штрафы до 300 тысяч рублей. В перспективе не исключается и введение уголовной ответственности за подобные махинации.