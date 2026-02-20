В России продают автомобильный госномер за 2,1 миллиарда рублей

Всего в продаже находятся 16 таких номеров. Один из них выставлен с 2023 года, остальные — с 2024 и 2025 годов. Среди регионов присутствуют Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.
Напомним, что официально купля-продажа государственных регистрационных номеров в России запрещена законом.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести наказание для мошенников, которые скручивают пробег и скрывают реальную историю подержанных автомобилей. На данный момент предлагается установить штрафы до 300 тысяч рублей. В перспективе не исключается и введение уголовной ответственности за подобные махинации.
