В ГД предложили ограничивать продажу ски-пассов при загруженных трассах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ограничение на выдачу ски-пассов с учетом пропускной способности трасс на горнолыжных курортах позволит минимизировать несчастные случаи. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов («Единая Россия»).
«Совместно с администрациями курортов будем находить решения по саморегулированию выдачи ски-пассов с учетом пропускной способности трасс. Это позволит минимизировать несчастные случаи и обеспечить комфортные условия катания», — сказал депутат, отметив, что дополнительное регулирование пропускной способности на горнолыжных курортах необходимо, поскольку «при высокой загрузке возрастает риск травматизма и снижается комфорт отдыхающих».
По словам парламентария, за прошлый сезон горнолыжные объекты посетили порядка 8,3 млн человек, что почти втрое больше чем за 2022 и 2023 годы. «Рост потока отдыхающих объективно увеличивает нагрузку на трассы, канатные дороги, сервисные зоны. Только за сезон 2024−2025 годов за медицинской помощью обратились порядка 16 600 человек», — подчеркнул Кривоносов.