Омское Заксобрание одобрило закон о погодной регуляции промышленных выбросов

Новый закон направлен на минимизацию воздействия промышленных выбросов на качество воздуха в критические периоды и защиту здоровья населения. Предприятиям придется заранее планировать технологические режимы работы, предусматривать резервные меры по снижению эмиссий и оперативно реагировать на объявленный режим НМУ. Контроль за соблюдением требований будет осуществляться как ведомственными инспекциями, так и с привлечением общественных наблюдателей. Документ вступит в силу после подписания губернатором региона и официального опубликования.