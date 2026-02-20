Омское Заксобрание одобрило закон о погодной регуляции промышленных выбросов

Законодательное Собрание Омской области 19 февраля 2026 года одобрило региональный закон, устанавливающий механизм погодной регуляции выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Новый правовой акт трансформирует подход к охране атмосферного воздуха на территории региона и приводит его в соответствие с обновлёнными нормами федерального законодательства.
Согласно принятому документу, промышленные предприятия и организации обязаны утверждать специальные планы мероприятий по снижению объемов выбросов в период действия режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Все планы подлежат обязательному согласованию с органами исполнительной власти, ответственными за охрану окружающей среды, а их исполнение будет находиться под контролем надзорных структур.
Режим НМУ вводится при метеорологической ситуации, способствующей накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы — в первую очередь при слабом ветре, температурных инверсиях и отсутствии осадков. По данным экологических служб, в течение первых трёх кварталов 2025 года такой режим действовал в Омской области в общей сложности 72 дня, что потребовало дополнительных мер по снижению антропогенной нагрузки на атмосферу.
Новый закон направлен на минимизацию воздействия промышленных выбросов на качество воздуха в критические периоды и защиту здоровья населения. Предприятиям придется заранее планировать технологические режимы работы, предусматривать резервные меры по снижению эмиссий и оперативно реагировать на объявленный режим НМУ. Контроль за соблюдением требований будет осуществляться как ведомственными инспекциями, так и с привлечением общественных наблюдателей. Документ вступит в силу после подписания губернатором региона и официального опубликования.