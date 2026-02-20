ОКБ: количество выдач льготных ипотек в январе снизилось относительно декабря

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Количество выдач льготных ипотечных кредитов в январе 2026 года сократилось на 58% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 47,23 тыс. (в декабре 2025 г. — 113,57 тыс.), а по сравнению с 2025 годом — увеличилось на 208% (в январе 2025 г. — 5,36 тыс.). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По данным ОКБ, общий объем кредитов с господдержкой составил 273,56 млрд руб. Это также на 58% ниже декабрьского показателя (654,5 млрд руб.), но на 216% выше, чем в январе 2025 года (86,47 млрд руб.).
Средняя сумма льготной ипотеки в январе составила 5,79 млн руб., увеличившись по сравнению с декабрем (5,76 млн рублей) и январем 2025 года (5,63 млн рублей).
Средний срок льготной ипотеки составил 329 мес. В декабре он был равен 330 мес., а в январе 2025 года — 319 мес.
В топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в январе вошли: Москва — 4,10 тыс. кредитов на 35,14 млрд руб., Московская обл. — 2,75 тыс. кредитов на 21,26 млрд руб., Санкт-Петербург — 2,73 тыс. кредитов на 19,04 млрд руб., Татарстан — 1,82 тыс. кредитов на 10,47 млрд руб., Свердловская обл. — 2,02 тыс. кредитов на 10,29 млрд руб.
Самые крупные льготные ипотечные кредиты выдавали в январе жителям Москвы — в среднем 8,58 млн руб., Московской области — 7,75 млн руб. и Ингушетии — 7,48 млн руб.
А самый длительный средний срок ипотечного кредитования по госпрограммам зафиксирован в январе в Кабардино-Балкарии — 347 мес., самый короткий — 266 мес. — в Архангельской области.