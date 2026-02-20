ОКБ: количество выдач льготных ипотек в январе снизилось относительно декабря

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Количество выдач льготных ипотечных кредитов в январе 2026 года сократилось на 58% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 47,23 тыс. (в декабре 2025 г. — 113,57 тыс.), а по сравнению с 2025 годом — увеличилось на 208% (в январе 2025 г. — 5,36 тыс.). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).