Запрет на разглашение своей зарплаты назвали нарушением

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Работодатели не имеют права запрещать сотрудникам разглашать зарплату, а за увольнение на этом основании компании грозит штраф до 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказала профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.
Она отметила, что подобные запреты часто включают в трудовые договоры или акты организаций. При этом по федеральному закону «О коммерческой тайне» к таковой не относятся сведения о зарплате, и под действие закона «О персональных данных» информация о размере заработка тоже не подпадает.
«Так как сведения о заработной плате — это не коммерческая тайна и не вообще какая-то тайна, не персональные данные работника, значит, и сохранять их работник не должен. Даже если такая обязанность была внесена в трудовой договор работника, то это условие будет недействительным и работника за это уволить нельзя», — сказала Шестерякова.
Она добавила, что в случае увольнения на этом незаконном основании сотрудника восстановят, а работодателя в такой ситуации можно привлечь к административной ответственности за нарушение норм трудового законодательства. Так, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, должностным лицам и тем, кто занимается предпринимательством без образования юрлица, грозит наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
О мотивах работодателей.
Работодатель, устанавливающий запрет на неразглашение размера зарплаты, «таким способом хочет отойти от принципа, закрепленного в международных договорах и российском национальном законодательстве — равная оплата за труд равной ценности», заявила Шестерякова.
«Работодатель считает, что этот принцип не должен соблюдаться, если хочет индивидуализировать размер заработной платы и избежать ссор между работниками. Однако это нарушение международных и национальных трудовых стандартов», — объяснила она.
Если руководителю нужно индивидуализировать заработок сотрудников, например, с помощью эффективного контракта, то этот механизм необходимо сделать понятным и прозрачным для обеих сторон, продолжила эксперт.
«Например, установить показатели, определить баллы за эти показатели. И тогда возможна индивидуализация, понятная всем», — привела она пример.