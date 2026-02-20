Ричмонд
Эксперт Клепач: курс доллара к концу года может составить 88−89 рублей

Главный экономист ВЭБ.РФ отметил, что российскому бизнесу выгоден более низкий курс рубля — 94−95 рублей за доллар.

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Курс доллара США к концу 2026 года прогнозируется на уровне 88−89 рублей. Об этом ТАСС в кулуарах конференции «Сибирский экспресс — 2026» сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Официальный курс доллара на 19 февраля, установленный ЦБ РФ, составляет 76,1 рубля.

«Если никаких кардинальных шоков с экспортом углеводородов не произойдет, то будет 88−89 [рублей за доллар США]», — сообщил Клепач.

При этом он отметил, что российскому бизнесу выгоден более низкий курс рубля — 94−95 рублей за доллар.

Всероссийская научно-практическая конференция «Сибирский экспресс — 2026» организована Советом по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации, ведущими научными и образовательными учреждениями, прикладными исследовательскими центрами для обсуждения стратегических направлений развития Сибирского федерального округа. Конференция проходит в Красноярске 19−20 февраля.

