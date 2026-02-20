Эксперт Клепач: курс доллара к концу года может составить 88−89 рублей

Официальный курс доллара на 19 февраля, установленный ЦБ РФ, составляет 76,1 рубля.
«Если никаких кардинальных шоков с экспортом углеводородов не произойдет, то будет 88−89 [рублей за доллар США]», — сообщил Клепач.
При этом он отметил, что российскому бизнесу выгоден более низкий курс рубля — 94−95 рублей за доллар.
Всероссийская научно-практическая конференция «Сибирский экспресс — 2026» организована Советом по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации, ведущими научными и образовательными учреждениями, прикладными исследовательскими центрами для обсуждения стратегических направлений развития Сибирского федерального округа. Конференция проходит в Красноярске 19−20 февраля.