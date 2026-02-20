Киев перекрыл «Дружбу» и получил жесткий ответ от Словакии и Венгрии

Ситуация вокруг поставок нефти по трубопроводу «Дружба» обострила отношения между Украиной, Словакией и Венгрией.
Будапешт и Братислава заявляют, что поставки российской нефти по южной ветке трубопровода не возобновились, несмотря на ожидания. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал происходящее политическим решением Киева.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что, по данным словацкой стороны, поврежденный участок инфраструктуры якобы уже отремонтирован, а транзит не осуществляется по иным причинам. Он также отметил финансовые потери, связанные с прекращением поставок.
В ответ Словакия и Венгрия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину. Кроме того, Братислава заявила о планах ограничить экспорт электроэнергии.
Бывший глава украинской газовой отрасли Сергей Макогон выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать при поддержке других европейских стран.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий в резкой форме раскритиковал позицию Венгрии, заявив о зависимости от российских энергоресурсов.
В свою очередь, бывший депутат парламента Словакии Петер Марчек предположил, что энергетические вопросы используются в политических целях внутри Евросоюза.
Глава МИД России Сергей Лавров также прокомментировал ситуацию, заявив о попытках обвинить Венгрию и Словакию в поддержке Москвы.
В Еврокомиссии предложили Украине искать альтернативных поставщиков топлива. В Польше заявили о готовности увеличить экспорт в этом направлении.
