Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев перекрыл «Дружбу» и получил жесткий ответ от Словакии и Венгрии

Ситуация вокруг поставок нефти по трубопроводу «Дружба» обострила отношения между Украиной, Словакией и Венгрией.

Ситуация вокруг поставок нефти по трубопроводу «Дружба» обострила отношения между Украиной, Словакией и Венгрией.

Будапешт и Братислава заявляют, что поставки российской нефти по южной ветке трубопровода не возобновились, несмотря на ожидания. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал происходящее политическим решением Киева.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что, по данным словацкой стороны, поврежденный участок инфраструктуры якобы уже отремонтирован, а транзит не осуществляется по иным причинам. Он также отметил финансовые потери, связанные с прекращением поставок.

В ответ Словакия и Венгрия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину. Кроме того, Братислава заявила о планах ограничить экспорт электроэнергии.

Бывший глава украинской газовой отрасли Сергей Макогон выразил надежду, что ситуацию удастся урегулировать при поддержке других европейских стран.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий в резкой форме раскритиковал позицию Венгрии, заявив о зависимости от российских энергоресурсов.

В свою очередь, бывший депутат парламента Словакии Петер Марчек предположил, что энергетические вопросы используются в политических целях внутри Евросоюза.

Глава МИД России Сергей Лавров также прокомментировал ситуацию, заявив о попытках обвинить Венгрию и Словакию в поддержке Москвы.

В Еврокомиссии предложили Украине искать альтернативных поставщиков топлива. В Польше заявили о готовности увеличить экспорт в этом направлении.

Читайте также: Орбан заявил о возможном соглашении Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше