Более 5 тысяч кг молочной продукции сняли с реализации в Новосибирской области

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в 2025 году исследовали 493 пробы молочной продукции по санитарно-химическим, еще 445 по микробиологическим и 163 по физико-химическим показателям. Были выявлены единичные пробы, которые не отвечали обязательным требованиям.