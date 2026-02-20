Более 5 тысяч кг молочной продукции сняли с реализации в Новосибирской области

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в 2025 году исследовали 493 пробы молочной продукции по санитарно-химическим, еще 445 по микробиологическим и 163 по физико-химическим показателям. Были выявлены единичные пробы, которые не отвечали обязательным требованиям.
— С реализации было снято 11 партий пищевой продукции, общий объем превысил 5,1 тысячи кг. Эти меры направлены на защиту здоровья потребителей и поддержание высокого уровня санитарного благополучия населения, — добавили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
Новосибирцам рекомендовали покупать молочную продукцию от известных производителей, проверять сроки годности, внимательно изучать упаковку на целостность, а также выбирать товары с минимальным количеством добавок и консервантов в составе.