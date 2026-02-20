Спрос на кадры: в каких отраслях больше всего вакансий

За этот период опубликовано более 102 тысяч вакансий и размещено свыше 162 тысяч резюме, передает DKNews.kz.
Как складывается ситуация на рынке труда.
Количество соискателей превышает число вакансий.
В среднем на одно рабочее место приходится 1,58 резюме. Более 80% всех предложений ориентированы на квалифицированные кадры.
Какие профессии наиболее востребованы.
Почти половину спроса составляют рабочие специальности.
На рынке представлено около 49 тысяч вакансий в этой категории. Наиболее востребованы медицинские сестры. Высокий спрос также сохраняется на санитаров. Востребованы водители автомобилей. Среди педагогических кадров особенно нужны учителя математики.
В каких сферах больше всего вакансий.
Основной спрос сосредоточен в пяти ключевых отраслях.
Лидирует образование, где размещено более 33 тысяч вакансий. Значительное число предложений приходится на сферу услуг. Высокая потребность сохраняется в здравоохранении и социальной сфере. Существенный спрос отмечается в государственном управлении. Также востребованы кадры в обрабатывающей промышленности.
Где больше всего рабочих мест.
Наибольшее количество вакансий зарегистрировано в Астане. Высокие показатели зафиксированы в Туркестанской области. Значительный спрос наблюдается в Карагандинской области. В числе лидеров также Алматы.
Где активнее ищут работу.
Наибольшее количество резюме размещено в Туркестанской области. Высокую активность демонстрируют жители Атырауской области. Значительное число соискателей отмечено в Мангистауской области. В числе лидеров также Кызылординская область.
Какие зарплаты предлагают работодатели.
В январе самые высокие предложения поступали специалистам в добывающей отрасли.
Наибольшие зарплаты предлагались супервайзерам по бурению. Высокие доходы обещали начальникам участков в добывающей промышленности. В числе лидеров по оплате — главные геологи.
Какие ожидания у соискателей.
Наиболее высокие зарплатные ожидания зафиксированы у руководителей проектов по разработке новых продуктов.
Высокие запросы отмечены у коммерческих директоров. Значительные ожидания также у инженеров по наладке и испытаниям.
Что это означает для рынка труда.
Эксперты отмечают, что рынок труда остаётся конкурентным.
Сохраняется высокий спрос на квалифицированные кадры. Растёт потребность в специалистах технических и социальных профессий.