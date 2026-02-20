Ричмонд
Спрос на кадры: в каких отраслях больше всего вакансий

В Казахстане с начала 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz наблюдается высокая активность как работодателей, так и соискателей.

Источник: DKNews.kz

За этот период опубликовано более 102 тысяч вакансий и размещено свыше 162 тысяч резюме, передает DKNews.kz.

Как складывается ситуация на рынке труда.

Количество соискателей превышает число вакансий.

В среднем на одно рабочее место приходится 1,58 резюме. Более 80% всех предложений ориентированы на квалифицированные кадры.

Какие профессии наиболее востребованы.

Почти половину спроса составляют рабочие специальности.

На рынке представлено около 49 тысяч вакансий в этой категории. Наиболее востребованы медицинские сестры. Высокий спрос также сохраняется на санитаров. Востребованы водители автомобилей. Среди педагогических кадров особенно нужны учителя математики.

В каких сферах больше всего вакансий.

Основной спрос сосредоточен в пяти ключевых отраслях.

Лидирует образование, где размещено более 33 тысяч вакансий. Значительное число предложений приходится на сферу услуг. Высокая потребность сохраняется в здравоохранении и социальной сфере. Существенный спрос отмечается в государственном управлении. Также востребованы кадры в обрабатывающей промышленности.

Где больше всего рабочих мест.

Наибольшее количество вакансий зарегистрировано в Астане. Высокие показатели зафиксированы в Туркестанской области. Значительный спрос наблюдается в Карагандинской области. В числе лидеров также Алматы.

Где активнее ищут работу.

Наибольшее количество резюме размещено в Туркестанской области. Высокую активность демонстрируют жители Атырауской области. Значительное число соискателей отмечено в Мангистауской области. В числе лидеров также Кызылординская область.

Какие зарплаты предлагают работодатели.

В январе самые высокие предложения поступали специалистам в добывающей отрасли.

Наибольшие зарплаты предлагались супервайзерам по бурению. Высокие доходы обещали начальникам участков в добывающей промышленности. В числе лидеров по оплате — главные геологи.

Какие ожидания у соискателей.

Наиболее высокие зарплатные ожидания зафиксированы у руководителей проектов по разработке новых продуктов.

Высокие запросы отмечены у коммерческих директоров. Значительные ожидания также у инженеров по наладке и испытаниям.

Что это означает для рынка труда.

Эксперты отмечают, что рынок труда остаётся конкурентным.

Сохраняется высокий спрос на квалифицированные кадры. Растёт потребность в специалистах технических и социальных профессий.