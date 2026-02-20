Казахстан и Mars: что означает соглашение на $180 млн

Центральной темой переговоров стало развитие инвестиционного сотрудничества и реализация крупного промышленного проекта в Казахстане, передает DKNews.kz.
О чём договорились стороны.
Глава государства приветствовал подписание инвестиционного соглашения между Министерством сельского хозяйства Казахстана и компанией Mars.
Общий объём инвестиций составляет около 180 млн долларов.
Президент отметил, что соглашение открывает новый этап стратегического партнёрства. Он подчеркнул высокий уровень казахстанско-американского сотрудничества.
Какой проект реализует Mars.
В рамках проекта компания построит завод по производству кормов для домашних животных.
Предприятие появится в городе Алатау. Оно будет ориентировано на глубокую переработку аграрного сырья. Завод позволит выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Что это даст экономике.
Эксперты отмечают, что проект усилит перерабатывающий сектор АПК.
Он создаст новые рабочие места. Он расширит экспортный потенциал. Он повысит уровень технологичности отрасли.
Позиция компании Mars.
Пол Вайраух поблагодарил Президента за поддержку инвестиционного соглашения.
Он отметил, что проект станет платформой для расширения производства компании. Он также позволит укрепить позиции Mars на рынке Центральной Азии и соседних регионов.
Почему это важно.
Эксперты подчёркивают, что привлечение международных инвесторов способствует диверсификации экономики.
Развитие глубокой переработки повышает конкурентоспособность сельского хозяйства. Реализация подобных проектов укрепляет инвестиционный климат страны.