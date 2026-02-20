В аэропорту Красноярск совершил посадку новый российский самолет Ил-114−300

Краевая авиакомпания «КрасАвиа» уже на этапе испытаний интересуется бортом, наши инженеры выставляют свои требования для эксплуатации в условиях Сибири. Мы одними из первых готовы брать эти машины для перевозки жителей края. Прорабатываем вопросы поставки техники, а также создания базы для обучения экипажей и обслуживания самолетов, — подчеркнул Михаил Котюков.