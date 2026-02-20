В аэропорту Красноярск совершил посадку новый российский самолет Ил-114−300

Спецрейсом из Якутска в Красноярск прибыл новый российский самолет Ил-114−300. Лайнер проходил сертификационные испытания для проверки работоспособности систем в условиях экстремально низких температур. Основное достоинство данного самолета заключается в полном обеспечении отечественного производства всех комплектующих на российских заводах, что гарантирует независимость от импорта западных деталей.
Новый лайнер сочетает высокие технологии, экономичность и приспособленность к российским погодным условиям, предоставляя широкие перспективы для расширения региональной авиации. Авиатехнику оценил глава региона Михаил Котюков. Новый российский самолет Ил-114−300 — это один из примеров технологического суверенитета России. Он полностью сделан из российских комплектующих: двигатели, системы навигации и авионики.
Краевая авиакомпания «КрасАвиа» уже на этапе испытаний интересуется бортом, наши инженеры выставляют свои требования для эксплуатации в условиях Сибири. Мы одними из первых готовы брать эти машины для перевозки жителей края. Прорабатываем вопросы поставки техники, а также создания базы для обучения экипажей и обслуживания самолетов, — подчеркнул Михаил Котюков.
Специалисты компании АО «Ил» показали руководителю региона характеристики самолета, включая интерьер салона и инженерные разработки. Планируется, что уже в марте предприятие завершит процедуру сертификации данной версии лайнера и начнет поставки самолетов такого класса авиакомпаниям.
Красноярский край изучает возможность пополнения своего авиационного парка самолетами Ил-114−300. Поскольку регион обладает обширной территорией, значительная часть которой доступна лишь воздушным путем, обеспечение надежного и современного авиафлота становится крайне важным вопросом.
Ил-114−300 способен выступить достойной альтернативой воздушным судам Ан-24 и Ан-26, долгое время выполнявшим основную роль в местных авиаперевозках.