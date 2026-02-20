Эксперт Мосеев назвал цены на новые модели «Волга»

«Чтобы понять, сколько будет стоить “Волга”, надо посмотреть на цены на Geely. Например, Geely Monjaro стоит от 4 до 5 миллионов. Geely Cityray — от 3 до 4 миллионов, Geely Atlas от 3,2 до 4 миллионов. Вот получаем цены “Волга”, потому что вряд ли на первоначальном этапе удастся снизить цены за счёт локализации, потому что первоначально сборка будет крупноузловая или даже если будет какие-то компоненты локализованы, существенной экономии это не даст. Я бы ориентировался пока на те цены, которые есть», — объяснил автоэксперт.