Казахстан предложил Узбекистану обмениваться данными по уровню радиации

В ответ Ахмедхаджаев отметил значимость казахстанского опыта в атомной сфере и рассказал о подготовке к строительству АЭС в республике. В июне 2025 года Узбекистан подписал соглашение с российской компанией «Росатом». Проект реализуется в Джизакской области, это будет АЭС малой мощности на 330 Вт. «Первый бетон» на станции намерены заложить в 2026 году.