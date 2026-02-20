Казахстан предложил Узбекистану обмениваться данными по уровню радиации

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. В Ташкенте встретились посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов и директор Агентства по атомной энергетике «УзАтом» Азим Ахмедхаджаев.
Главной темой обсуждения стало сотрудничество в атомной сфере. Бейбут Атамкулов отметил важность инициативы по созданию Регионального центра компетенций по атомной энергетике. Также посол предложил наладить обмен данными радиационного мониторинга, запуск консультаций по воздействию на окружающую среду и проведение совместных экспертных встреч, а также технических консультаций и приграничных учений реагирования.
В ответ Ахмедхаджаев отметил значимость казахстанского опыта в атомной сфере и рассказал о подготовке к строительству АЭС в республике. В июне 2025 года Узбекистан подписал соглашение с российской компанией «Росатом». Проект реализуется в Джизакской области, это будет АЭС малой мощности на 330 Вт. «Первый бетон» на станции намерены заложить в 2026 году.
С учетом будущего расположения АЭС на границе с Казахстаном, глава «УзАтом» согласился с предложением Атамкулова о необходимости тесного взаимодействия с профильными госорганами и ведомствами Казахстана.