Красноярец отсудил у компании 15 тысяч за отказ в трудоустройстве без объяснения причин

В суде представители «Эволенты» настаивали, что «QA-специалист» — это название курса, а не должность. Они заявили, что объявление не обещало трудоустройство, а лишь возможность пройти оплачиваемую стажировку после обучения. К тому же, по словам ответчика, на тот момент вакансии просто не было.