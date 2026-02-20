Ричмонд
Красноярец отсудил у компании 15 тысяч за отказ в трудоустройстве без объяснения причин

Житель Красноярска добился через суд компенсации за немотивированный отказ в работе после прохождения обучения.

Источник: Freepik

Житель Красноярска добился через суд компенсации за немотивированный отказ в работе. Кировский районный суд частично удовлетворил иск к АО «Эволента» и взыскал с компании 15 тысяч рублей морального вреда.

Мужчина увидел во «ВКонтакте» объявление о вакансии QA-специалиста (отвечает за качество IT-продукта). Условием трудоустройства было прохождение обучения у работодателя. Абдрахманов успешно окончил курс, и руководитель отдела обучения сообщила, что передала его данные с рекомендацией в отдел кадров. Однако в приеме на работу ему отказали, а причину так и не объяснили.

В суде представители «Эволенты» настаивали, что «QA-специалист» — это название курса, а не должность. Они заявили, что объявление не обещало трудоустройство, а лишь возможность пройти оплачиваемую стажировку после обучения. К тому же, по словам ответчика, на тот момент вакансии просто не было.

Суд встал на сторону истца, указав, что работодатель обязан мотивировать отказ в приеме на работу. Поскольку компания этого не сделала, отказ признали незаконным и назначили денежную компенсацию. Требования о возложении обязанности заключить трудовой договор и взыскании зарплаты суд оставил без удовлетворения.