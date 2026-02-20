Братск получил дотацию, но дефицит бюджета всё равно остаётся

Дотация поступила в размере 1,2 миллиарда рублей, дефицит бюджета Братска составляет 155,5 миллионов рублей, или 3,8% от общего годового объема доходов бюджета города. Как сообщила Ольга Чеснокова, основная часть дотации пойдёт на текущие нужды — на зарплату работникам социально-бюджетной сферы, на софинансирование программ. В частности, 7 миллионов рублей запланировано для софинансирования программы «Комфортная среда». Также деньги пойдут на софинансирование ремонта дорог, на оплату жилищно-коммунальных услуг и прочие нужды.