Экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара к концу 2026 года: к чему готовиться

В настоящий момент американский доллар равняется 76 рублям. Однако к концу 2026 года ситуация изменится. По мнению экономиста Андрея Клепача, курс доллара достигнет 88−89 рублей. Так он сообщил в диалоге с ТАСС.
Экономист считает, что российскому бизнесу выгоден еще более низкий курс рубля. Он назвал хорошей ситуацию — 94−95 рублей за доллар.
«Если никаких кардинальных шоков с экспортом углеводородов не произойдет, то это будет 88−89», — анонсировал Андрей Клепач.
Тем временем американский лидер Дональд Трамп принял решение по антироссийским санкциям. Ограничения США против Москвы продлены еще на год. Как заявило американское руководство, такое решение связано с сохранением режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине.