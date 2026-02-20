Ричмонд
Экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара к концу 2026 года: к чему готовиться

Экономист Клепач спрогнозировал курс доллара на уровне 88−89 рублей к концу года.

Источник: Комсомольская правда

В настоящий момент американский доллар равняется 76 рублям. Однако к концу 2026 года ситуация изменится. По мнению экономиста Андрея Клепача, курс доллара достигнет 88−89 рублей. Так он сообщил в диалоге с ТАСС.

Экономист считает, что российскому бизнесу выгоден еще более низкий курс рубля. Он назвал хорошей ситуацию — 94−95 рублей за доллар.

«Если никаких кардинальных шоков с экспортом углеводородов не произойдет, то это будет 88−89», — анонсировал Андрей Клепач.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп принял решение по антироссийским санкциям. Ограничения США против Москвы продлены еще на год. Как заявило американское руководство, такое решение связано с сохранением режима чрезвычайной ситуации из-за конфликта на Украине.

