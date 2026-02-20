В Бодайбо вернули тепло во все многоквартирные дома

Утром 20 февраля стало известно, что все многоквартирные дома, попавшие в зону коммунальной аварии в Бодайбо, снова с теплом. Всего подключено 175 жилых строений, где проживают 1560 человек, в том числе 362 ребенка.
Как сообщает оперштаб, за минувшие сутки тепло подано в 27 домов (117 жителей, из них 23 ребенка), проложено 390 метров сетей.
На сегодня запланировано подключение еще 21 дома на улицах Строительная, Молодежная, Сибирская и других. Также продолжатся работы по прокладке резервного водовода и теплотрассы. Соцучреждения в зоне ЧС были подключены к теплу ранее.
Ранее сообщалось о том, что для части жителей Бодайбо отменили плату за вывоз мусора.