В Бодайбо вернули тепло во все многоквартирные дома

Всего к теплоснабжению подключили 175 жилых строений.

Источник: Администрация Бодайбо

Утром 20 февраля стало известно, что все многоквартирные дома, попавшие в зону коммунальной аварии в Бодайбо, снова с теплом. Всего подключено 175 жилых строений, где проживают 1560 человек, в том числе 362 ребенка.

Как сообщает оперштаб, за минувшие сутки тепло подано в 27 домов (117 жителей, из них 23 ребенка), проложено 390 метров сетей.

На сегодня запланировано подключение еще 21 дома на улицах Строительная, Молодежная, Сибирская и других. Также продолжатся работы по прокладке резервного водовода и теплотрассы. Соцучреждения в зоне ЧС были подключены к теплу ранее.

Ранее сообщалось о том, что для части жителей Бодайбо отменили плату за вывоз мусора.